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Блінкен заявив про важливість лідерства Франції в підтримці України в найближчі місяці

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Лідерство Франції може забезпечити Україну всім необхідним для оборони на полі бою або ведення переговорів. Це матиме велике значення.

Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Блінкен наголосив, що Франція від початку повномасштабної війни була одним із головних прихильників України, яка здатна протистояти і подолати агресію Росії.

За словами держсекретаря, глобальна підтримка України, яку Франція і США надали спільними зусиллями, є "одним з найсильніших прикладів поділу тягаря".

Глава Держдепу США нагадав, що лідерство Франції в допомозі Україні проявлялося в навчанні понад 15 000 українських солдатів, підписанні двосторонньої угоди про безпеку з Україною на початку цього року і збільшенні виробництва французьких оборонних компаній.

"Я думаю, що в найближчі місяці лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів", - зазначив Блінкен.

Допомога від Франції

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян Франція вже передала Україні легкі танки AMX-10RC, САУ Caesar, систему ППО SAMP/T і не тільки.

При цьому Франція допомагає українським захисникам далекобійними ракетами. Поставки ракет SCALP, які можуть знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів, почалися у 2023 році.

На початку листопада стало відомо, що Франція хоче надати Україні нову партію ракет SCALP.

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