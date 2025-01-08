Блінкен заявив про важливість лідерства Франції в підтримці України в найближчі місяці

Блінкен наголосив, що Франція від початку повномасштабної війни була одним із головних прихильників України, яка здатна протистояти і подолати агресію Росії.

За словами держсекретаря, глобальна підтримка України, яку Франція і США надали спільними зусиллями, є "одним з найсильніших прикладів поділу тягаря".

Глава Держдепу США нагадав, що лідерство Франції в допомозі Україні проявлялося в навчанні понад 15 000 українських солдатів, підписанні двосторонньої угоди про безпеку з Україною на початку цього року і збільшенні виробництва французьких оборонних компаній.

"Я думаю, що в найближчі місяці лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів", - зазначив Блінкен.