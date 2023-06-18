Блінкен запросив главу МЗС Китаю до Вашингтона для продовження переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен запросив міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана до Вашингтона. Зокрема, для продовження переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Блінкен під час переговорів з китайським колегою наголосив на важливості дипломатії та підтримки відкритих каналів зв'язку з усього спектру питань для зниження ризику неправильного сприйняття і прорахунків.

Він також підняв низку проблемних питань, а також можливості для вивчення співробітництва зі спільних транснаціональних питань із КНР, де інтереси держав збігаються.

"Сполучені Штати завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу і працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами для просування нашого бачення світу, який є вільним, відкритим і підтримує міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Блінкен і Цінь відзначили важливість сприяння обмінам між народами США і Китаю.

"Держсекретар запросив міністра закордонних справ Цінь до Вашингтона для продовження дискусій, і вони домовилися запланувати взаємний візит у слушний час", - ідеться в повідомленні.

Візит Блінкена до Китаю.

Блінкен мав відвідати Пекін ще в лютому цього року, проте візит довелося перенести, оскільки над Сполученими Штатами виявили китайську повітряну кулю, яку могла шпигувати за американськими військовими об'єктами. Однак його візит до піднебесної відбувся лише зараз.

Відомо, що переговори між Блінкеном та Цінь проходили понад 5 годин.

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