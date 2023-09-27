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Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху

США, Середа 27 вересня 2023 20:04
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Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Згідно з повідомленням, Блінкен наголосив на "необхідності для Азербайджану утриматися від подальших воєнних дій у Нагірному Карабасі та забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги".

"Закликав президента Алієва (президент Азербайджану Ільхам Алієв - ред.) дати гарантії жителям Нагірного Карабаху, що вони зможуть безпечно жити у своїх домівках і що їхні права будуть захищені", - ідеться в повідомленні.

В Держдепартаменті повідомили, що Блінкен закликав президента Алієва оголосити широку амністію і допустити міжнародну місію спостерігачів до Нагірного Карабаху, а також відзначив публічні зобов'язання президента допомогти побудувати майбутнє для всіх жителів Нагірного Карабаху, засноване на мирі, взаєморозумінні та взаємній повазі.

Конфлікт між Азербайджаном та Нагорним Карабахом

Минулого понеділка азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли й висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.

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