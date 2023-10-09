Блінкен не вважає напад на Ізраїль спробою скористатися фокусом Заходу на Україні

"Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами", - сказав Блінкен.

За його словами, Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію.

Держсекретар США також занепокоєний тим, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю ХАМАС.

Блінкен також відповів на запитання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану.

"Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що "ми тут, ми вас підтримуємо, ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку, ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу", - наголосив держсекретар США.

Він додав, що Ізраїль зосереджений на Газі та на захисті своїх громадян.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Незабаром Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Додамо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.