Блинкен впервые с начала вторжения РФ поговорит с Лавровым, но не об Украине

Блинкен заявил, что США разработали план обмена двух осужденных в России граждан США - Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, и звезду Женской национальной баскетбольной лиги Бриттни Грайнер, заключенной в тюрьму за хранение наркотиков.

Грайнер и Уилана намерены обменять на продавца оружия Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США за поддержку терроризма.

Именно этот план будет главной темой разговора Блинкена и Лаврова, который состоится в "ближайшие дни".

При этом, по информации Axios, стороны также хотят обсудить соглашение о "зерновых коридорах", которое было согласовано между Турцией, ООН, Россией и Украиной.