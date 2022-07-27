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Блинкен впервые с начала вторжения РФ поговорит с Лавровым, но не об Украине

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой первый с начала вторжения в Украину телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главной темой переговоров станут задержания нескольких американцев в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен заявил, что США разработали план обмена двух осужденных в России граждан США - Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, и звезду Женской национальной баскетбольной лиги Бриттни Грайнер, заключенной в тюрьму за хранение наркотиков.

Грайнер и Уилана намерены обменять на продавца оружия Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США за поддержку терроризма.

Именно этот план будет главной темой разговора Блинкена и Лаврова, который состоится в "ближайшие дни".

При этом, по информации Axios, стороны также хотят обсудить соглашение о "зерновых коридорах", которое было согласовано между Турцией, ООН, Россией и Украиной.

Ранее мы сообщали, что глава Госдепа США Энтони Блинкен отказывается вести диалог с РФ до окончания войны. Некоторые американские экс-дипломаты не согласны с такой позицией.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенЛавров