Блінкен висловився про розслідування воєнних злочинів в Україні та Секторі Газа

Американський чиновник під час брифінгу у Вашингтоні відповів на запитання журналістів стосовно доповідей Держдепартаменту про дотримання прав людини у звіті за 2023 рік.

На заході представники ЗМІ порушили питання дій російських окупантів в Україні, а також операцію ізраїльської армії проти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа. Один з журналістів поставив питання Блінкену, чи є у США "подвійні стандарти" стосовно вивчення та аналізу даних про скоєння можливих злочинів різними сторонами.

"Чи є у нас подвійні стандарти? Відповідь - ні. Як чітко зазначено в цьому звіті, загалом, коли ми розглядаємо права людини та стан прав людини в усьому світі, ми застосовуємо той самий стандарт до всіх, і це не змінює того, чи є дана країна противником, конкурентом, другом або союзником. І це надзвичайно важливо", - наголосив держсекретар США.

Блінкен також додав, що "найближчими днями" з'являться оновлені дані щодо ситуації в Газі, де триває операція ЦАХАЛ.

"Щодо самої Гази, кілька речей. По-перше, з першого дня ми робимо все можливе, щоб посилити захист цивільних осіб, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги жителям Гази, які так її потребують. Коли мова йде про звинувачення в інцидентах, будь то порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав, що завгодно, ми маємо процеси в департаменті, які розглядають інциденти, які були порушені. Ці процеси тривають", - сказав він.

Також Блінкен звернув увагу на важливості "зробити все можливе, щоб отримати факти, отримати інформацію, провести аналіз", проте "зробити це в режимі реального часу дуже складно".

Держсекретар США також акцентував, що "кожна ситуація, кожна країна - різні".

"Наприклад, випадок України, де ми зробили певні визначення, зовсім інша ситуація, ніж у Газі. Самі українці, по-перше, жодним чином не були легітимною ціллю, як, звісно, ХАМАС у Газі. Вони також не закріплювалися разом з цивільними особами, ховаючись у житлових будинках і під ними, мечетях, лікарнях, що завгодно. Крім того, у випадку з Україною, коли російські сили, наприклад, відійшли з Бучі, ми змогли побачити, світ зміг дуже чітко побачити, що сталося, і ми змогли отримати докази", - заявив Блінкен.

Він додав, що Штати у контексті розслідування передбачуваних порушень прав людини повинні "зробити все можливе, щоб зібрати факти та слідувати фактам, і саме це ми робимо".

"Ми будемо - ми приймаємо власні рішення, і, звичайно, можуть бути інші органи, які роблять те саме, але ми приймаємо власні рішення. Але що важливо у випадку Ізраїлю, Ізраїль має і продемонстрував здатність дивитися на себе. І знову ж таки, це те, що відрізняє демократії від інших країн - здатність, бажання, рішучість подивитися на себе", - зазначив американський чиновник.

Блінкен також додав, що наскільки він розуміє, ізраїльська сторона веде "багато відкритих розслідувань на основі звітів, які висунули заяви про порушення прав людини або порушення міжнародного гуманітарного права, законів війни тощо".

"Тож, по-перше, я вважаю, що це найважливіше, що будь-яка наша демократія має переконатися, що ми стежимо за собою, дотримуючись стандартів, яких ми вимагаємо від інших. Я вважаю, що Ізраїль займається цим на основі інформації про відкриті розслідування, які вони мають. І, як я вже сказав, коли ми звертаємо увагу на інциденти, ми розглядаємо їх, особливо якщо є ймовірність того, що в цих інцидентах використовувалася зброя США", - заявив держсекретар США.