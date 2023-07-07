Блінкен вирушить до Індонезії обговорювати війну в Україні

Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає Велику Британію, Литву та Індонезію з 9 по 15 липня 2023 року. На цих зустрічах він обговорюватиме війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США .

Держсекретар Блінкен вирушить до Джакарти (Індонезія) для участі в щорічній зустрічі міністрів закордонних справ США і регіональному форумі АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії).

Що Блінкен обговорюватиме на цих зустрічах

На кожній зустрічі держсекретар наголошуватиме на прихильності Сполучених Штатів до центральної ролі Асоціації держав Південно-Східної Азії та підтримці всебічного стратегічного партнерства між Асоціацією держав Південно-Східної Азії та США.

Він торкнеться економічного співробітництва, глобальної боротьби зі зміною клімату, триваючої кризи в Бірмі та ситуації в Південно-Китайському морі.

Війна в Україні

Як зазначає Держдепартамент США, на всіх цих зустрічах Блінкен стосуватиметься теми війни в Україні та обговорюватиме її зі своїми колегами.

Зазначається, що перед поїздкою держсекретаря в Індонезію він буде супроводжувати президента США Джо Байдена в його поїздці до Великої Британії та Литви на зустрічі НАТО з 9 по 12 липня.

Допомога Україні від США

Нещодавно Блінкен заявив, що США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

Також держсекретар говорив, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки підтримає поточні контрнаступальні операції ЗСУ.