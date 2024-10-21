Блінкен вирушає на Близький Схід просувати перемир'я в Газі та Лівані

За його словами, Блінкен планує відвідати Ізраїль. Окрім цього у нього заплановано візити в інші країни регіону. Там він буде обговорювати важливість припинення війни в Газі, звільнення всіх заручників і полегшення страждань палестинського народу.

Блінкен також обговорить необхідність досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" у Лівані.

"Секретар також обговорить необхідність досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Хізбаллою", - розповів Міллер.

Операція у Секторі Газа

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, загинуло понад тисячу людей, сотні взято в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в секторі Газа. Пізніше ХАМАС звільнив 120 заручників в обмін на палестинських в'язнів.

ООН підтвердила випадки сексуального насильства. ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США попередили про можливі нові акти насильства через загострення ситуації на Близькому Сході.

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