Блінкен відвідає Україну цього тижня, - Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня. Американський чиновник, зокрема, приїде у Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Інформацію про майбутній візит Блінкена в Україну повідомили західним ЗМІ "троє людей, знайомих із ситуацією": Нахал Тузі та Пол МакЛірі.
Зауважується, що точний маршрут держсекретаря США поки невідомий, але, вірогідно, у вівторок і середу служби безпеки на деякий час перекриють дороги в українській столиці.
"Людям було надано анонімність для попереднього перегляду планів, які не були оприлюднені", - пише Politico.
У публікації додається, що Держдепартамент Штатів не відповів на запити про коментарі з боку представників ЗМІ.
Нагадаємо, перед тим державний секретар США Блінкен здійснював візит в Україну у вересні минулого року. Тоді американський чиновник провів зустрічі з українськими топ-політиками.
Як тоді розповів представник Держдепу Метью Міллер, метою приїзду Блінкена в Україну 6 вересня 2023-го також був намір продемонструвати відданість США суверенітету, територіальній цілісності та демократії України перед агресією РФ. Крім того, йшлося про оголошення чергового пакета військової допомоги.
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