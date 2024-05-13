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Блінкен відвідає Україну цього тижня, - Politico

Понеділок 13 травня 2024 23:23
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Блінкен відвідає Україну цього тижня, - Politico Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня. Американський чиновник, зокрема, приїде у Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Інформацію про майбутній візит Блінкена в Україну повідомили західним ЗМІ "троє людей, знайомих із ситуацією": Нахал Тузі та Пол МакЛірі.

Зауважується, що точний маршрут держсекретаря США поки невідомий, але, вірогідно, у вівторок і середу служби безпеки на деякий час перекриють дороги в українській столиці.

"Людям було надано анонімність для попереднього перегляду планів, які не були оприлюднені", - пише Politico.

У публікації додається, що Держдепартамент Штатів не відповів на запити про коментарі з боку представників ЗМІ.

Минулий візит Блінкена

Нагадаємо, перед тим державний секретар США Блінкен здійснював візит в Україну у вересні минулого року. Тоді американський чиновник провів зустрічі з українськими топ-політиками.

Як тоді розповів представник Держдепу Метью Міллер, метою приїзду Блінкена в Україну 6 вересня 2023-го також був намір продемонструвати відданість США суверенітету, територіальній цілісності та демократії України перед агресією РФ. Крім того, йшлося про оголошення чергового пакета військової допомоги.

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Ентоні Блінкен
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