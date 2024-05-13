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Блинкен посетит Украину на этой неделе, - Politico

Понедельник 13 мая 2024 23:23
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Блинкен посетит Украину на этой неделе, - Politico Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе. Американский чиновник, в частности, приедет в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Информацию о предстоящем визите Блинкена в Украину сообщили западным ЗМИ "три человека, знакомых с ситуацией": Нахал Тузи и Пол МакЛири.

Отмечается, что точный маршрут госсекретаря США пока неизвестен, но, вероятно, во вторник и среду службы безопасности на время перекроют дороги в украинской столице.

"Людям была предоставлена анонимность для предварительного просмотра планов, которые не были обнародованы", - пишет Politico.

В публикации добавляется, что Госдепартамент Штатов не ответил на запросы о комментариях со стороны представителей СМИ.

Прошлый визит Блинкена

Напомним, прежде государственный секретарь США Блинкен совершал визит в Украину в сентябре прошлого года. Тогда американский чиновник провел встречи с украинскими топ-политиками.

Как тогда рассказал представитель Госдепа Мэтью Миллер, целью приезда Блинкена в Украину 6 сентября 2023 также было намерение продемонстрировать преданность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины перед агрессией РФ. Кроме того, речь шла об объявлении очередного пакета военной помощи.

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Энтони Блинкен
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