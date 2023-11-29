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Блінкен відповів, чи будуть союзники надавати Україні зброю для нового контрнаступу

Брюссель, Середа 29 листопада 2023 14:16
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Блінкен відповів, чи будуть союзники надавати Україні зброю для нового контрнаступу Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Західні союзники продовжать підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Також допомога необхідна, щоб збудувати стійке майбутнє України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції в рамках засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

Блінкен відповів на запитання про те, що західні союзники не нададуть Україні зброю для нового масштабного контрнаступу і що це може підштовхнути Україну до переговорів.

"Країни НАТО майже з першого дня (повномасштабної війни, - ред.) забезпечували, щоб Україна мала те, що необхідно не тільки для захисту від російської агресії, що триває, а й повернула забрану Росією територію. І це зобов'язання зберігається", - сказав він.

Держсекретар США додав, що союзники щодо НАТО "повні рішучості зробити так, щоб Україна мала те, що їй потрібно, зокрема, щоб повернути територію, яку в неї захопили росіяни".

Блінкен підкреслив, що західна допомога Україні зосереджена на двох речах: допомогти Україні вистояти у поточній війні з РФ, а також побудувати майбутнє, в якому "вона міцно стоятиме на своїх ногах".

Також Блінкен прокоментував ймовірність мирних переговорів між Україною та РФ.

"У міру того, як Путін вірить, що він зможе протриматися довше, ніж Україна, ніж її народ, Росія відмовлятиметься вступати до будь-яких осмислених переговорів або дипломатії", - сказав він.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, що Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Сьогодні у Брюсселі відбувається перше засідання на рівні міністрів закордонних справ. На ньому присутній глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу. Вони стосуються первинних реформ.

Все, що відомо про зустріч Ради Україна-НАТО на цей момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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НАТО Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Контрнаступ ЗСУ
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