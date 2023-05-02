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Блінкен: США відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні

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Вівторок 02 травня 2023 19:44
Блінкен: США відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполученим Штатам Америки відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яке приводить "Голос Америки".

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні", - йдеться у заяві.

Блінкен закликав дивитись, що буде далі. За його словами, успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир.

Також держсекретар США пояснив, що плани Росії вже зазнали поразки. Таким чином він відповів на питання, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут.

Нагадаємо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.

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