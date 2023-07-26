Блінкен: ситуація з морпіхом США не має вплинути на звільнення інших американців у РФ

Зокрема, йдеться про громадян США Пола Вілана та Евана Гершковича, повідомив він на прес-конференції.

Перед цим у Держдепі у вівторок підтвердили, що американського колишнього морського піхотинця Ріда, який неправомірно утримується в РФ майже 3 роки та був звільнений в результаті обміну полоненими, було поранено в ході бойових дій в Україні.

"Як я вже зазначав раніше, навіть із країнами, де у нас є глибокі розбіжності, і майже за визначенням країни, які довільно затримують або незаконно затримують американців, зазвичай є країнами, з якими у нас є глибокі розбіжності - нам вдається знайти способи повернути американців додому", - сказав Блінкен.

Держсекретар США також відзначив успіхи адміністрації, вказавши, що було повернено додому 29 американців із принаймні 10 країн.

"Тому я очікую, що навіть коли ми маємо справу з усіма видами інших проблем у наших відносинах з Росією, ми будемо і ми сповнені рішучості продовжувати працювати, щоб повернути Евана та Пола додому", - наголосив Блінкен.

Також чиновник розповів, що бачив звіти про поранення Ріда, проте не мав додаткової інформації про його стан. За словами першого дипломата США, це відкреслює, чому уряд застерігає американців від поїздок до України.

Що відомо про Гершковича та Вілана

Пол Гершкович є репортером Wall Street Journal. Він був затриманий у Росії та заарештований за звинуваченнями у шпигунстві, які сам журналіст, а також уряд США - категорично заперечують.

Американський громадянин Еван Вілан був поміщений до в'язниці у РФ протягом майже 5 років, також за звинуваченнями у шпигунстві. Він також повністю заперечує звинувачення, що закидаються йому в Росії.

Поранення морпіха Ріда

Про поранення в Україні кілька тижнів тому Тревора Ріда стало відомо зі ЗМІ, і згодом представник Держдепартаменту США Ведант Пател підтвердив цю інформацію. Чиновник зазначив, що американця доправили до Німеччини для надання медичної допомоги. За його словами, Рід не діяв від імені уряду США.

За даними журналістів, Ріда було звільнено з-під варти минулого року в результаті обміну полоненими в обмін на російського льотчика, ув'язненого в США за звинуваченням у змові з наркоторговцями.

Влітку 2020 року Ріда засудили до 9 років колонії. Його звинуватили у нападі на поліцейських у Москві. Вже за рік його перевели зі слідчого ізолятора до колонії Мордовії.

Участь громадян США у війні в Україні

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року громадянин США загинув у східній частині України.

Також повідомлялося, що в Україні загинув ще один громадянин США. Його особистість зберігають у секреті.

Вже в липні цього року повідомлялося, що ветеран американської армії з Маршфілда (штат Вісконсін)загинув у бою за Україну 16 лютого.