Блинкен: "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины

Российский газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который угрожает безопасности Украины. Вашингтон против того, чтобы у Москвы появился еще один рычаг давления на Европу.

Об этом на пресс-конференции с министром иностранным дел Германии Хайко Маасом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters .

По его словам, США хотят добиться гарантий, что Россия не использует газ в качестве инструмента давления на любое европейское государство.

"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе", - заявил Блинкен.