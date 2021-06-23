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Блинкен: "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины

Автор: РБК-Украина

Российский газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который угрожает безопасности Украины. Вашингтон против того, чтобы у Москвы появился еще один рычаг давления на Европу.

Об этом на пресс-конференции с министром иностранным дел Германии Хайко Маасом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

По его словам, США хотят добиться гарантий, что Россия не использует газ в качестве инструмента давления на любое европейское государство.

"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты переговоров по "Северному потоку-2" между Германией и США появятся к августу.

До этого стало известно, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2