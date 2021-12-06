Блинкен рассчитывает, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины

"Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения минских соглашений, что, по словам Блинкена, "может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине".

Также Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в Стокгольме, отметил, что "если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям".

Госсекретарь США также полагает, что угроза для Украины со стороны России является "очень серьезной".

"Угроза очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", - утверждал он.