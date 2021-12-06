UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен рассчитывает, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины

Автор: Анна Полисученко

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины. Также он призвал РФ отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения минских соглашений, что, по словам Блинкена, "может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине".

Также Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в Стокгольме, отметил, что "если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям".

Госсекретарь США также полагает, что угроза для Украины со стороны России является "очень серьезной".

"Угроза очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", - утверждал он.

Ранее мы писали, что Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки