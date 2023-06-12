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Блінкен: приватні китайські компанії постачають Росії технології подвійного призначення

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Приватні китайські компанії займаються наданням Росії технологій подвійного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

США раніше висловлювали Китаю побоювання з приводу можливого відправлення Росії озброєнь, які потім можуть використовуватися для ведення війни проти України.

"Ми не бачили, щоб ця лінія була перетнута", - сказав держсекретар.

За його словами, у США є побоювання з приводу приватних компаній Китаю, що займаються наданням Росії технологій, зокрема технологій подвійного призначення.

"Це те, що є проблемою. Ми порушували це питання в минулому", - додав Блінкен.

Також він заявив, що США та інші партнери приділяють велику увагу спробам зірвати зусилля з постачання безпілотників з Ірану в Росію.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що китайські компанії передали Росії штурмові гвинтівки та інше обладнання, яке можуть використовувати у військових цілях.

Також у секретних документах США, які раніше були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв не допомагати Росії зброєю.

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