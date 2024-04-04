Блінкен пригрозив Ізраїлю зміною політики США: в чому причина

За словами американського чиновника, якщо Вашингтон не побачить змін у політиці Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі, то "відбудуться зміни в нашій власній політиці".

Відповідна заява Блінкена сьогодні, 4 квітня, пролунала після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Як пише CNN, це може бути "найчіткішим свідченням" того, що адміністрація американського президента у відношеннях з урядом Ізраїля "втрачає терпіння на тлі величезних гуманітарних жертв".

Як зазначив Блінкен на прес-конференції в Брюсселі, жахливий напад на представників гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen) "був не першим подібним інцидентом", і випадок "має бути останнім".

Держсекретар США сказав, що "обурений" смертю семи місіонерів WCK і "рішуче засудив" це.

Він також описав неодноразові спроби уряду Ізраїлю по зменшенню шкоди цивільному населенню.

"Результати на місцях вкрай недостатні та неприйнятні", - зазначив Блінкен.