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Блінкен прибув до Китаю з офіційним візитом

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю, 18 червня, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Блінкена, США вважають за важливе зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, незважаючи на розбіжності між країнами.

"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфронтацію чи конфлікт", - заявив Блінкен перед першою з 2018 року поїздкою до Китаю.

Американський дипломат пробуде у Пекіні два дні. За даними джерел, жодна сторона не очікує на прориви у взаєминах, оскільки країни розходяться з низки питань. Однак і Пекін, і Вашингтон все частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.

Перенесення візиту Блінкена

Нагадаємо, Блінкен мав відвідати Пекін ще у лютому 2023 року. Але його довелося перенести, оскільки, за інформацією ЗМІ, над США виявили китайську повітряну кулю, яка могла шпигувати за американськими військовими об'єктами.

Тоді повітряну кулю збили, але між країнами на цьому фоні зросла напруженість. Пекін заперечував звинувачення у збиранні секретної інформації. Як писали американські ЗМІ, в аеростаті все ж таки знайшли обладнання, за допомогою якого міг відбуватися збір даних.

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