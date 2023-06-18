Блінкен прибув до Китаю з офіційним візитом

За словами Блінкена, США вважають за важливе зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, незважаючи на розбіжності між країнами.

"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфронтацію чи конфлікт", - заявив Блінкен перед першою з 2018 року поїздкою до Китаю.

Американський дипломат пробуде у Пекіні два дні. За даними джерел, жодна сторона не очікує на прориви у взаєминах, оскільки країни розходяться з низки питань. Однак і Пекін, і Вашингтон все частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.

Перенесення візиту Блінкена

Нагадаємо, Блінкен мав відвідати Пекін ще у лютому 2023 року. Але його довелося перенести, оскільки, за інформацією ЗМІ, над США виявили китайську повітряну кулю, яка могла шпигувати за американськими військовими об'єктами.

Тоді повітряну кулю збили, але між країнами на цьому фоні зросла напруженість. Пекін заперечував звинувачення у збиранні секретної інформації. Як писали американські ЗМІ, в аеростаті все ж таки знайшли обладнання, за допомогою якого міг відбуватися збір даних.