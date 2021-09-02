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Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана. Отношения двух стран находятся на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

Он отметил, что американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и

"Мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что вместо предусмотренного графиком часа, разговор президентов Украины и США продолжался два часа. По словам украинского министра, президенты вывели двусторонние отношения США и Украины на новый уровень.

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Афганистан