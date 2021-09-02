ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 02:44
Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана. Отношения двух стран находятся на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

Он отметил, что американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и

"Мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что вместо предусмотренного графиком часа, разговор президентов Украины и США продолжался два часа. По словам украинского министра, президенты вывели двусторонние отношения США и Украины на новый уровень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США