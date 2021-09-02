Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана
Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана. Отношения двух стран находятся на высоком уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.
Он отметил, что американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и
"Мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул глава Госдепа.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что вместо предусмотренного графиком часа, разговор президентов Украины и США продолжался два часа. По словам украинского министра, президенты вывели двусторонние отношения США и Украины на новый уровень.