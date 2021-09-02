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Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану

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Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 02:44
Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану. Відносини двох країн знаходяться на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

Він зазначив, що американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і

"Ми віддані світлому і квітучому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані", - підкреслив глава Держдепу.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що замість передбаченої графіком години, розмова президентів України та США тривала дві години. За словами українського міністра, президенти вивели двосторонні відносини США та України на новий рівень.

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