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Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня, - Politico

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П'ятниця 09 червня 2023 07:28
Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня, - Politico Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico/

За інформацією видання, Держдеп ще уточнює деталі поїздки, однак їм відомо, що Блінкен прибуде до Пекіна після робочого візиту на Близький Схід, де він планує провести низку зустрічей з країнами, які боряться з ІДІЛ.

Politico зазначає, що поїздка держсекретаря в Китай стане першим візитом американського високопосадовця найвищого рівня до КНР від 2018 року.

Водночас, офіційні Вашингтон та Пекін поки що не підтверджують такого візиту.

Відносини США та Китаю

Відносини Америки та КНР знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття. Напруженість між країнами зросла після того, як в США збили китайську розвідувальну кулю та після того, як Америка заявила, що готова захищати Тайвань від загрози з боку КНР.

На нещодавньому безпековому саміті в Сінгапурі планувалась зустріч міністрів оборони країн, однак китайська сторона відмовилась від них, а після натякнула на участь США у "відродженні менталітету холодної війни".

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