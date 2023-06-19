Блінкен після переговорів з Сі Цзіньпіном: Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть Росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", - наголосив голова Державного департаменту США.

При цьому Блінкен наголосив, що США зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги Росії китайськими приватними компаніями. У деяких випадках такі постачання можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні".

"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", - додав держсекретар.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати дії Кремля. У Пекіні наголошують, що дотримуються нейтралітету у "конфлікті".

При цьому влада КНР вже кілька разів наголошувала, що незважаючи на свою позицію, вона не надає Росії жодної військової допомоги. Таку інформацію підтверджували у Вашингтоні.

Декілька тижнів тому голова Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, в якому похвалився, що його бійці отримали китайські броньовані машини China Tiger. Як вони потрапили в Росію - невідомо.