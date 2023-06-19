UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен після переговорів з Сі Цзіньпіном: Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Китаю в черговий раз підкреслила, що не передає і не передаватиме зброю Росії для її війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг державного секретаря США Ентоні Блінкена після переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть Росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", - наголосив голова Державного департаменту США.

При цьому Блінкен наголосив, що США зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги Росії китайськими приватними компаніями. У деяких випадках такі постачання можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні".

"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", - додав держсекретар.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати дії Кремля. У Пекіні наголошують, що дотримуються нейтралітету у "конфлікті".

При цьому влада КНР вже кілька разів наголошувала, що незважаючи на свою позицію, вона не надає Росії жодної військової допомоги. Таку інформацію підтверджували у Вашингтоні.

Декілька тижнів тому голова Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, в якому похвалився, що його бійці отримали китайські броньовані машини China Tiger. Як вони потрапили в Росію - невідомо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайЕнтоні БлінкенСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України