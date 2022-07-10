Блинкен отказался говорить с РФ до завершения войны, но не все в США это поддерживают, - WP

Отмечается, что действующие американские чиновники, в том числе Блинкен, отказываются от диалога со страной-агрессором, поскольку Франция, Турция и Израиль уже пробовали вести переговоры, но эти попытки провалились. Кроме того, РФ, по словам главы Госдепа, не готова к "содержательной дипломатии".

"Ряд других стран вступали в контакт с Россией в последние месяцы и все они сообщили об одном и том же: никаких признаков, что Россия готова участвовать в дипломатии", - заявил Блинкен.

В WP подчеркивают, что такое мнение поддерживают не все ветераны дипломатии США и называют такие сравнения встреч российских чиновников с представителями союзников неуместными.

"Если США не присутствуют, в глазах России это не серьезный разговор. И не удивительно, ведь США оказывают большую часть помощи Украине, они играют роль лидера западной коалиции", - сказал бывший член администрации Барака Обамы Джереми Шапиро.

При этом Шапиро отметил, что "переговоры с друзьями и врагами являются главной задачей госсекретаря". По его мнению, даже переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который имеет небольшое влияние на политику страны-агрессора, могут принести пользу.

"Это верно, что Лавров не принимает решений. Но он проводник, отражающий позицию Кремля. Никто не встречается с Лавровым, чтобы заключить сделку. Но если нужно понять, что думают россияне или передать послание Путину, тогда он именно тот, кто нужен", - подчеркнул Шапиро.

В то же время, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Том Шеннон назвал переговоры со страной-агрессором в возникшем кризисе первоочередными.

"Первый шаг - это открытие каналов коммуникации, через которые можно понять, чего хочет враг", - заявил Шеннон.

Стоит заметить, что Блинкен не провел ни одного разговора с высокопоставленными чиновниками РФ с начала вторжения в Украину. При этом он отказался от диалога с Лавровым во время саммита G20, когда глава МИД РФ был с ним в одной комнате.