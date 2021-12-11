Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины с новым главой МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудили вопрос российской агрессии против Украины. Их встреча состоялась в Ливерпуле накануне саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса в Twitter.

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеною Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - написал он.

В свою очередь госсекретарь США после встречи с немецким министром сообщил, что ожидает "тесного сотрудничества".

"С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и прав человека", - написал Блинкен.