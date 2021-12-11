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Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины с новым главой МИД Германии

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Суббота 11 декабря 2021 09:18
Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины с новым главой МИД Германии Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США usembassy.gov)
Автор: Мария Кучерявец

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудили вопрос российской агрессии против Украины. Их встреча состоялась в Ливерпуле накануне саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса в Twitter.

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеною Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - написал он.

В свою очередь госсекретарь США после встречи с немецким министром сообщил, что ожидает "тесного сотрудничества".

"С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и прав человека", - написал Блинкен.

Напомним, сегодня и завтра в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Добавим, Франция заявила, что во время этого саммита поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Впрочем, по словам министра обороны страны Флоранс Парли пока "рано делать окончательные выводы".

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