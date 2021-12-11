ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен обговорив російську агресію проти України з новим главою МЗС Німеччини

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 09:18
Блінкен обговорив російську агресію проти України з новим главою МЗС Німеччини Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Марія Кучерявець

Держсекретар США Ентоні Блінкен із новим главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок обговорили питання російської агресії проти України. Їх зустріч відбулася у Ліверпулі напередодні саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса в Twitter.

"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "великій сімці", - написав він.

Своєю чергою Держсекретар США після зустрічі з німецьким міністром повідомив, що очікує на "тісну співпрацю".

"З нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини", - написав Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні та завтра у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.

Додамо, Франція заявила, що під час цього саміту порушить питання членства України в НАТО. Втім, за словами міністра оборони країни Флоранс Парлі поки що "рано робити остаточні висновки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Германия
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет