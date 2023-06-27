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Блінкен про новий військовий пакет: підтримає поточний контрнаступ України

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки підтримає поточні контрнаступальні операції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки підтримуватиме поточні контрнаступальні операції України за допомогою обладнання, безпосередньо адаптованого для потреб України на полі бою сьогодні", - зазначив Блінкен.

Він додав, що пакет допомоги включає "необхідні ресурси для підвищення живучості українських сил на полі бою, допомогти їм повернути суверенну територію України та захистити своїх громадян".

Держсекретар наголосив, що незмінна мужність і солідарність народу України продовжує надихати світ.

"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.

Новий пакет військової допомоги для України від США

Сьогодні, 27 червня, Сполучені Штати Америки оголосили про чергову військову допомогу для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41-й пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

У Пентагоні наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнили у відомстві.

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