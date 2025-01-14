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Блінкен назвав людину Трампа, яку важливо було долучити до переговорів щодо Гази

Вівторок 14 січня 2025 02:50
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Блінкен назвав людину Трампа, яку важливо було долучити до переговорів щодо Гази Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В останній раунд переговорів щодо Гази було важливо долучити спецпредставника Дональда Трампа з Близького Сходу Стіва Віткоффа. Оскільки в разі, якщо вдасться досягти припинення вогню, від команди обраного президента США залежатиме, чи збережеться воно після дня інавгурації.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Я думаю, що Стів Віткофф був чудовим партнером у цьому питанні, як і сам обраний президент Трамп, який ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб ця угода просувалася вперед і була завершена до 20 січня", - сказав Блінкен в інтерв'ю MSNBC.

Він зазначив, що учасники переговорів хочуть бути впевненими, що запропонована угода буде підтримуватися і новою адміністрацією США.

"Усім важливо знати - і це також корисно, що Стів бере участь у цьому процесі, - вони хочуть бути впевненими, що угода, запропонована президентом (США Джо Байденом - ред.) та узгоджена нами, буде підтримуватися адміністрацією Трампа. Створення такої впевненості завдяки участі Стіва Віткоффа, на мій погляд, було критично важливим", - додав він.

The Times of Israel пише, що згідно з умовами обговорюваної угоди США є одним із кількох гарантів і відіграватимуть ключову роль у забезпеченні виконання її першої фази. Ця фаза передбачає припинення бойових дій, звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем. Після цього планується реалізація другої фази, спрямованої на підготовку до майбутнього Гази після конфлікту, включно з питаннями безпеки, відновлення та управління.

Нагадаємо, вчора джерела CNN повідомили, що в мирних переговорах між Ізраїлем і ХАМАС з'явилися явні ознаки прогресу. Зокрема, члени делегації Ізраїлю на переговорах у Досі висловили "обережний оптимізм" щодо укладення угоди. Водночас, між сторонами все ще зберігаються деякі розбіжності.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Ентоні Блінкен Дональд Трамп Сектор Газа
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