ua en ru
Вт, 14 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Блинкен назвал человека Трампа, которого важно было включить в переговоры по Газе

Вторник 14 января 2025 02:50
UA EN RU
Блинкен назвал человека Трампа, которого важно было включить в переговоры по Газе Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В последний раунд переговоров по Газе было важно включить спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа. Поскольку в случае, если удастся достичь прекращения огня, от команды избранного президента США будет зависеть, сохранится ли оно после дня инаугурации.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Я думаю, что Стив Виткофф был отличным партнером этом вопросе, как и сам избранный президент Трамп, который ясно дал понять, что хочет, чтобы эта сделка продвигалась вперед и была завершена до 20 января", - сказал Блинкен в интервью MSNBC.

Он отметил, что участники переговоров хотят быть уверены, что предложенная сделка будет поддерживаться и новой администрацией США.

"Всем важно знать - и это также полезно, что Стив участвует в этом процессе, - они хотят быть уверены, что сделка, предложенная президентом (США Джо Байденом - ред.) и согласованная нами, будет поддерживаться администрацией Трампа. Создание такой уверенности благодаря участию Стива Виткоффа, на мой взгляд, было критически важным", - добавил он.

The Times of Israel пишет, что согласно условиям обсуждаемого соглашения США являются одним из нескольких гарантов и будут играть ключевую роль в обеспечении выполнения его первой фазы. Эта фаза предусматривает прекращение боевых действий, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. После этого планируется реализация второй фазы, направленной на подготовку к будущему Газы после конфликта, включая вопросы безопасности, восстановления и управления.

Напомним, вчера источники CNN сообщили, что в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС появились явные признаки прогресса. В частности, члены делегации Израиля на переговорах в Дохе выразили "осторожный оптимизм" по заключению соглашения. В то же время, между сторонами все еще сохраняются некоторые разногласия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Энтони Блинкен Дональд Трамп Сектор Газа
NEWS
Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155
Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155
DAILY
Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики