Блинкен назвал человека Трампа, которого важно было включить в переговоры по Газе

В последний раунд переговоров по Газе было важно включить спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа. Поскольку в случае, если удастся достичь прекращения огня, от команды избранного президента США будет зависеть, сохранится ли оно после дня инаугурации.

"Я думаю, что Стив Виткофф был отличным партнером этом вопросе, как и сам избранный президент Трамп, который ясно дал понять, что хочет, чтобы эта сделка продвигалась вперед и была завершена до 20 января", - сказал Блинкен в интервью MSNBC.

Он отметил, что участники переговоров хотят быть уверены, что предложенная сделка будет поддерживаться и новой администрацией США.

"Всем важно знать - и это также полезно, что Стив участвует в этом процессе, - они хотят быть уверены, что сделка, предложенная президентом (США Джо Байденом - ред.) и согласованная нами, будет поддерживаться администрацией Трампа. Создание такой уверенности благодаря участию Стива Виткоффа, на мой взгляд, было критически важным", - добавил он.

The Times of Israel пишет, что согласно условиям обсуждаемого соглашения США являются одним из нескольких гарантов и будут играть ключевую роль в обеспечении выполнения его первой фазы. Эта фаза предусматривает прекращение боевых действий, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. После этого планируется реализация второй фазы, направленной на подготовку к будущему Газы после конфликта, включая вопросы безопасности, восстановления и управления.