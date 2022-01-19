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Блинкен назвал причину своего визита в Украину

Автор: Сергей Новиков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал причину своего рабочего визита в Украину. По его словам, американский президент Джо Байден просил подтвердить поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Почему я прибыл в Киев? В первую очередь, чтобы подтвердить поддержку Украины, столкнувшейся с агрессией России... Президент Байден попросил меня приехать, чтобы подтвердить поддержку. Мы продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы предотвратить серьезную эскалацию", - заявил Блинкен, имея в виду стягивание российских войск к украинским границам.

Он также отметил, что в ходе визита проинформировал украинскую сторону о переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, которые касаются и Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Блинкен обсудили военную и экономическую помощь на фоне угрозы вторжения России. Госсекретарь заверил его, что Запад нанесет России непоправимый ущерб, если она решится на агрессию.

Сегодня на встрече с сотрудниками посольства США в Киеве Блинкен заявил, что вторжение России может начаться в очень короткие сроки.

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Энтони БлинкенВизит в Украину