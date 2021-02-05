Блинкен и Лавров обсудили российскую военную агрессию против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсудили военную агрессию РФ против Грузии и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Кроме того, говорили о российском вмешательстве в американские выборы 2020 года, а также об отравлении Алексея Навального и об инциденте с фирмой SolarWinds.

Блинкен подчеркнул решимость президента Байдена защищать граждан США и проявлять твердость при защите американских интересов в ответ на действия России, наносящие вред США и их союзникам. Речь идет, в частности, о Поле Уилане и Треворе Риде, которые должны получить возможность вернуться к своим семьям в США.

Также госсекретарь и глава МИД РФ договорились продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее президент США Джо Байден на сегодняшнем выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины.