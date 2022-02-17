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Блинкен и глава МИД Эстонии потребовали от России немедленных шагов по деэскалации

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Таллин, Четверг 17 февраля 2022 05:46
Блинкен и глава МИД Эстонии потребовали от России немедленных шагов по деэскалации Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Таллин и Вашингтон призвали Россию к немедленной деэскалации кризиса вокруг Украины. Стороны выразили приверженность единству НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министра иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лийметс и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Лийметс и Блинкен обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Европе, позицию восточного крыла НАТО в области сдерживания и обороны, а также двусторонние отношения между Эстонией и США.

"Российская Федерация должна предпринять немедленные шаги. В том числе по возвращению всех воинских частей и вооружений, подведенных к границам близ Украины, вывести из Беларуси воинские части и вооружения на места их постоянной дислокации, доказать приверженность поиску дипломатического решения путем диалога с США, НАТО и ОБСЕ", - заявили Лийметс и Блинкен.

Они подтвердили свою приверженность Вашингтонскому договору, обязались и далее укреплять позиции НАТО в области сдерживания и обороны. Стороны также отметили, что регулярные консультации стратегического уровня между США и Эстонией по вопросам безопасности в регионе будут продолжаться.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции, Германии и Великобритании обсудили в среду на встрече в Брюсселе российскую эскалацию вокруг Украины. Также поднималась тема единства НАТО.

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