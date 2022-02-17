Блинкен и глава МИД Эстонии потребовали от России немедленных шагов по деэскалации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министра иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лийметс и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Лийметс и Блинкен обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Европе, позицию восточного крыла НАТО в области сдерживания и обороны, а также двусторонние отношения между Эстонией и США.

"Российская Федерация должна предпринять немедленные шаги. В том числе по возвращению всех воинских частей и вооружений, подведенных к границам близ Украины, вывести из Беларуси воинские части и вооружения на места их постоянной дислокации, доказать приверженность поиску дипломатического решения путем диалога с США, НАТО и ОБСЕ", - заявили Лийметс и Блинкен.

Они подтвердили свою приверженность Вашингтонскому договору, обязались и далее укреплять позиции НАТО в области сдерживания и обороны. Стороны также отметили, что регулярные консультации стратегического уровня между США и Эстонией по вопросам безопасности в регионе будут продолжаться.