Блінкен дорогою до Києва обговорив з прем'єркою Данії війну в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Політики встигли поговорити дорогою до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Блінкен та Фредеріксен обговорили війну в Україні, а також наголосили на важливості американсько-данського альянсу для трансатлантичної безпеки.

"Держсекретар Блінкен подякував прем'єр-міністру Фредеріксен за лідерство Данії в коаліції країн-партнерів з підготовки українських пілотів, а також за її рішення передати Україні винищувачі F-16", - заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

Міллер зазначив, що політики провели зустріч сьогодні на шляху в Україну. Проте він не уточнив, чи їхали Блінкен та Фредеріксен одним потягом.

Блінкен вчетверте приїхав до України

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він вже зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою та вшанував пам'ять загиблих українських захисників.

Блінкен заявив, що його візит повинен засвідчити непохитну підтримку України. Також відомо, що дипломат оголосить новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Детальніше про всі подробиці візиту Блінкена - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Візит Фредеріксен

Також сьогодні стало відомо, що до столиці України приїхала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Вона вже встигла виступити у Верховній раді.

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