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Блэкаут в ОРЛО. Оккупированная часть Луганской области на два дня останется без света и связи

Автор: Дмитрий Кузнецов

В отдельных районах оккупированной Луганской области на два дня отключат свет и связь. Блэкаут в ОРДЛО вызван ремонтом высоковольтной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ сепаратистов.

Отмечается, что в период с 8 по 10 октября текущего года возможны перебои со связью из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа". Она является основным источником подачи электроэнергии в ОРДЛО.

В "ЛНР" также предупредили об изменениях работы "таможни" в этот период.

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