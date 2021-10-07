Блэкаут в ОРЛО. Оккупированная часть Луганской области на два дня останется без света и связи
Фото: часть районов ОРДЛО на два дня останется без света и связи (РБК-Украина)
В отдельных районах оккупированной Луганской области на два дня отключат свет и связь. Блэкаут в ОРДЛО вызван ремонтом высоковольтной линии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ сепаратистов.
Отмечается, что в период с 8 по 10 октября текущего года возможны перебои со связью из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа". Она является основным источником подачи электроэнергии в ОРДЛО.
В "ЛНР" также предупредили об изменениях работы "таможни" в этот период.