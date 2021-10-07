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Блекаут в ОРЛО. Окупована частина Луганської області на два дні залишиться без світла і зв'язку

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Донбас, Четвер 07 жовтня 2021 20:24
Блекаут в ОРЛО. Окупована частина Луганської області на два дні залишиться без світла і зв'язку Фото: частина районів ОРДЛО на два дні залишиться без світла і зв'язку (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В окремих районах окупованої Луганської області на два дні відключать світло і зв'язок. Блекаут в ОРДЛО викликаний ремонтом високовольтної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ сепаратистів.

Відзначається, що в період з 8 по 10 жовтня поточного року можливі перебої зі зв'язком через масштабне відключення електроенергії, викликаного ремонтом високовольтної лінії "Шахти-Перемога". Вона є основним джерелом подачі електроенергії в ОРДЛО.

У "ЛНР" також попередили про зміни роботи "митниці" в цей період.

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