Блекаут в ОРЛО. Окупована частина Луганської області на два дні залишиться без світла і зв'язку

В окремих районах окупованої Луганської області на два дні відключать світло і зв'язок. Блекаут в ОРДЛО викликаний ремонтом високовольтної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ сепаратистів.

Відзначається, що в період з 8 по 10 жовтня поточного року можливі перебої зі зв'язком через масштабне відключення електроенергії, викликаного ремонтом високовольтної лінії "Шахти-Перемога". Вона є основним джерелом подачі електроенергії в ОРДЛО.

У "ЛНР" також попередили про зміни роботи "митниці" в цей період.