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Блекаут у Києві можливий, але нічого страшного при цьому не станеться, - оператор

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П'ятниця 18 листопада 2022 20:42
Блекаут у Києві можливий, але нічого страшного при цьому не станеться, - оператор Фото: блекаут у Києві можливий, але для енергосистеми він нестрашний (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Блекаут у Києві можливий, але українській енергосистемі він не страшний. Головне, щоб систему запустили за 5-6 годин.

Про це заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Теоретично повний блекаут у Києві можливий. Але якщо система розгорнеться, тобто увімкнеться протягом наступних 3-4 або навіть 6 годин, коли холодно, - це нормально. Так може бути, але нічого страшного з цього не станеться", - зазначив Сахарук.

За його словами, гірше, коли енергетикам не вдасться включити систему. Така ситуація теоретично може статися внаслідок значного руйнування як генерації, і підстанцій, дозволяють перекидати електроенергію з однієї точки країни в іншу.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії у Києві відбуватиметься за графіком.

При цьому раніше в КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла і перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення електроенергії.

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