Блекаут, графіки або без відключень. Чи буде в Україні взимку світло

Блекаут

Блекаут (повне знеструмлення енергетичної системи міста або ж цілої країни) є найгіршим сценарієм, який розглядався ще минулого року.

Але зараз такий варіант неможливий, вважають експерти, опитані РБК-Україна. Разом з тим українські військові також не прогнозують таких же масованих ударів як торік.

Деякі фахівці схиляються до думки, що максимально негативний сценарій міг бути реалізований лише в тому випадку, якби Україна відмовилася від відновлення зруйнованих об'єктів, зовнішньої допомоги та відключила систему ППО.

Графіки

Не виключено, що одним із варіантів може бути повернення стабілізаційних відключень по всій території країни, які українці пережили минулого року.

Крім того, якщо будуть погіршення погодних умов, може бути відключення через пошкодження.

Також в експертів є припущення, що ризики стабілізаційних відключень з великою ймовірністю можуть зберегтися у прифронтових районах, де відновлювальні роботи було проводити складно. Мова йде про частини районів Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Разом з тим експерти застерігають, що тимчасові перебої з енергопостачанням будуть можливі, тож радять перевірити справність побутових генераторів, якщо потрібно замінити їх на нові, запастися акумулюючими пристроями та автономними джерелами світла.

Без відключень

Водночас якщо атак на енергосистему не буде, а план ремонтів буде виконано, то ризиків серйозних проблем в е/е практично не виникне. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що у такому разі можна буде покрити споживання та уникнути масштабних відключень.

"Якщо обстрілів не буде, то можемо говорити, що майже у всіх випадках можна буде покрити споживання та уникнути масштабних відключень", - вважає

Щоправда, у цьому разі ризики мінімізуються залежно від можливості імпорту електроенергії. Але якщо дефіцит буде невеликим, можна буде обійтися і аварійною допомогою.

Однак такий сценарій малоймовірний, оскільки за багатьма прогнозами і експертів, і представників влади атаки росіян можуть бути досить активними, у тому числі на системи передачі е/е від теплових і атомних електростанцій.

Яка ситуація з енергетикою та що каже влада

Нагадаємо, що минулого осінньо-зимового періоду Україна жила в умовах постійних відключень світла через удари армії РФ по обєктах енергетики. Але вже ближче до весни ситуацію вдалося стабілізувати і обходитися без графіків відключень.

Наразі Україна готується пройти зиму без відключення світла і для цього є необхідні ресурси. Однак очільник Міненерго Герман Галущенко попередив: такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

Тим часом військово-політичне керівнцитво не виключає нових атак по енергетиці України з боку РФ. Щоправда цього разу ворог може зробити ставку на дрони, оскільки не має такого запасу, щоб бити залпом в 100 ракет.

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