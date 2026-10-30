Блекаут у Дніпрі: у місті зупинився весь електротранспорт, діють екстрені відключення

У Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах, а також у частині Павлоградського району запроваджено екстрені відключення електроенергії. Причиною стали серйозні пошкодження енергетичного обладнання внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Де немає світла та чому не діють графіки

Через масовані атаки російських військ енергетичне обладнання в Дніпропетровській області зазнало серйозних пошкоджень.

За вказівкою системного оператора "Укренерго", вимушені обмеження застосовані у таких локаціях:

місто Дніпро;

прилеглі до обласного центру райони;

частина Павлоградського району.

Під час застосування екстрених відключень планові годинні графіки не діють. Електроенергію можуть вимикати без попереднього попередження до стабілізації системи.

Відновлювальні роботи

Енергетики працювали протягом усієї ночі та продовжують ліквідовувати наслідки пошкоджень наразі. Першочергове завдання фахівців - якомога швидше заживити об'єкти критичної інфраструктури (водоканали, лікарні, котельні) та повернути світло в оселі громадян.

Заява мерії: система не витримує, транспорт зупинено

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше заявляв про складну ситуацію в енергосистемі міста та повідомив про зупинку всього електротранспорту.

"На жаль, в Дніпрі знову блекаут. Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує. Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне. Просто звертаюсь до всіх містян. Будь ласка, якщо є можливість - залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро", - наголосив Філатов.