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Благотворительный фонд Жебривских закупил аппараты ИВЛ для больниц Киева, Шостки и Ружина 

Новости » Общество     07.04.2020 - 17:44
Благотворительный фонд Жебривских закупил аппараты ИВЛ для больниц Киева, Шостки и Ружина 
Иллюстративное фото (farmak.ua)

В первоочередной поддержке нуждаются больницы, которые недостаточно оборудованы аппаратами, необходимыми для лечения Covid-19

Благотворительный фонд семьи Жебривских оплатил и ожидает поставку трех аппаратов искусственной вентиляции легких производства США ORICARE V8600, закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц Киева, Шостки Сумской обл. и Ружина Житомирской обл. Об этом говорится на сайте компании, передает РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе, оборудование поможет в предоставлении неотложной медицинской помощи, проведении реанимации и интенсивной терапии больным.

17 больниц в разных областях Украины, в частности военный госпиталь города Часов Яр Донецкой области, получили от фонда необходимые средства защиты. А именно: защитные костюмы, защитные медицинские маски, медицинские перчатки, респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, защитные очки, дезрастворы и лекарственные средства производства "Фармак".

Также при поддержке Фонда для украинских медиков будут пошиты 4000 защитных костюмов из специального материала, соответствующего европейским стандартам качества.

Напомним, ранее всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебривских" (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

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