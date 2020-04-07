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Благодійний фонд Жебривських закупив апарати ШВЛ для лікарень Києва, Шостки та Ружина

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 17:44
Благодійний фонд Жебривських закупив апарати ШВЛ для лікарень Києва, Шостки та Ружина
Ілюстративне фото (farmak.ua)

Першочергової підтримки потребують лікарні, які недостатньо обладнані апаратами, необхідними для лікування Covid-19

Благодійний фонд родини Жебривських оплатив та очікує поставку трьох апаратів штучної вентиляції легенів виробництва США ORICARE V8600, закупив цифрову ультразвукову діагностичну систему Acclarix LX8 та обладнання для облаштування палат інтенсивної терапії для лікарень Києва, Шостки Сумської обл. та Ружина Житомирської обл. Про це йдеться на сайті компанії, передає РБК-Україна.

Як відзначають в прес-службі, обладнання допоможе у наданні невідкладної медичної допомоги, проведення реанімації та інтенсивної терапії хворим.

17 лікарень у різних областях України, зокрема військовий госпіталь міста часів Яр Донецької області, отримали від фонду необхідні засоби захисту. А саме: захисні костюми, захисні медичні маски, медичні рукавички, респіратори класу захисту FFP2 і FFP3, захисні окуляри, дезрозчини та лікарські засоби виробництва "Фармак".

Також за підтримки Фонду для українських медиків будуть пошиті 4000 захисних костюмів зі спеціального матеріалу, відповідного європейським стандартам якості.

Нагадаємо, раніше всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебривських" (правонаступник Благодійного фонду "Фармак") виділила 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу.

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