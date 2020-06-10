Как благотворительным фондам не потерять эффективность во время эпидемии, - исследование

Чтобы выжили во время карантина в Украине, благотворительные фонды нуждаются во взаимной поддержке, быстрой обучаемости и нахождении новых решений в условиях постоянной трансформации.

Об этом говорится в исследовании "Благотворительность в условиях коронавируса", проведенного агентством "Социоинформ" по заказу благотворительного фонда Zagoriy Foundation.

По словам опрошенных представителей благотворительных фондов, одним из основных вызовов, с которыми столкнулись их организации во время карантина - серьезное снижение финансирования. Поэтому, по мнению респондентов, стабильные финансовые поступления могут обеспечиваться за счет их максимальной диверсификации.

"Чем больше людей и ниже чек, тем устойчивее организация. Краудфандинг, диверсификация фандрейзинга и либо один стабильный донор, либо работа с большим количеством грантовых проектов помогут фонду работать и развиваться в нынешнее время", - говорится в исследовании.

Еще одним залогом успешной работы фондов, по мнению респондентов, является способность команды быстро адаптироваться к новым условиям, нахождение новых решений в условиях постоянной трансформации.

"Гибкость, адаптивность, то есть готовность оперативно реагировать на вызовы, умение приспосабливаться к переменам, очень важны для сотрудников благотворительных фондов. Персонал должен быть активным, готовым к изменениям, способным включаться и начинать что-то новое. Члены команды в организации должны быть единомышленниками", - отмечается в исследовании.

Работа с социально значимыми проблемами - еще одна составляющая рецепта успешности благотворительной организации, считают авторы исследования. Поддержка украинской армии, противодействие пандемии COVID-19 - эти проблемы находят отклик в обществе, поэтому внимание к ним позволяет легче получить финансирование.

Кроме того, по мнению опрошенных, активная коммуникация через социальные сети и СМИ повышает шансы благотворительных организаций получить общественную поддержку.

"Те организации, для которых объемы работы значительно выросли, не откажутся от "лишних рук". Те же, у кого снизились, получат возможность приобщиться к новым проектам. В случае приостановления деятельности в связи с теми или иными причинами, необходимо переосмыслить финансовую и организационную модели. Речь идет о диверсификации финансирования, оптимизации процессов, поиске новых креативных решений. В это время появляется возможность усилить онлайн- и медийное присутствие фонда. Соблюдение этих универсальных принципов способно сделать благотворительную организацию неуязвимой, устойчивой к кризисам, которые регулярно сопровождают жизнь нашего государства", - резюмируют авторы исследования.

Напомим, благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации масштабных благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности, - что позволяет делать впечатляющий вклад в развитие Украины. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности.