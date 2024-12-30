Благословив окупантів на захоплення Ізюма: митрополиту УПЦ (МП) Іванову оголосили підозру

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про заочну підозру колишньому митрополиту Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) - Олегу Іванову (Єлисею).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, під час окупації Харківської області Іванов один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України. Зокрема, він благословив їх на захоплення міста Ізюм.

Зокрема, він нав’язував прихожанам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати окупантів. Клірик організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи Москви під час проведення церковних літургій.

Після того як ЗСУ деокупували Харківську область у вересні 2022 року Іванов втік разом з російськими окупантами до Росії. Там він регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).