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Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополиту УПЦ (МП) Иванову объявили подозрение

Понедельник 30 декабря 2024 19:14
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Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополиту УПЦ (МП) Иванову объявили подозрение Фото: митрополит Изюмской и Купянской епархии УПЦ (МП) Олег Иванов (mefodiy.org.ua)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о заочном подозрении бывшему митрополиту Изюмской и Купянской епархии УПЦ (МП) - Олегу Иванову (Елисею).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, во время оккупации Харьковской области Иванов один из первых публично поддержал оккупантов и благословил их на войну против Украины. В частности, он благословил их на захват города Изюм.

В частности, он навязывал прихожанам личные прокремлевские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать оккупантов. Клирик организовывал собрания духовенства епархии, где призывал других прихожан продвигать нарративы Москвы во время проведения церковных литургий.

После того как ВСУ деоккупировали Харьковскую область в сентябре 2022 года Иванов бежал вместе с российскими оккупантами в Россию. Там он регулярно посещает резиденцию московского патриарха Кирилла и участвует в его церемониалах.

На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, мужчина передавал агрессору информацию о Силах обороны Украины в регионе.

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Служба безопасности Украины Харьков
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