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Благодійний фонд Мкртчана передав 77 дронів захисникам

Фото: благодійний фонд Едуарда Мкртчана передав 77 дронів захисникам України
Автор: Сергей Новиков

Бійцям на Донеччині передали дрони-розвідники та дрони-камікадзе, які стануть в нагоді при звільнення українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на благодійний фонд Едуарда Мкртчана.

Наразі БПЛА - це потужний інструмент, який використовується ЗСУ проти окупантів. Фактично вже відбувається війна дронів. БПЛА допомагають бити точно артилерії, виявляють ворожі позиції під час штурмів, мінусують техніку та живу силу ворога. А дрони-камікадзе незамінні як на лінії фронту, так і в тилу ворога. Вони потрібні завжди у будь-якій кількості.

"Мій благодійний фонд придбав для українських захисників загалом 50 FPV дронів-камікадзе, 25 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro, та по одній моделі DJI Mavic 3 Е і DJI Mavic 3 Т з покращеним ефектом збільшення зображення та тепловізором. Для ефективної роботи дронів ми закупили 15 портативних зарядних станцій, 15 інверторних генераторів та 5 супутникових модемів Starlink. За посередництва Донецької обласної державної адміністрації передаємо усе спорядження бойовим підрозділам. Воно рятуватиме життя нашим бійцям, нищитиме окупантів та наближатиме перемогу", - повідомив засновник фонду Едуарда Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Загалом Благодійний фонд Мкртчана активно допомагає військовим та цивільним на Донеччині. З початку 2023 року за кошти фонду для військових придбали та передали 20 пікапів та позашляховиків, 12 установок очищення води, 12 модемів Starlink, 12 станцій EcoFlow та генератори.

Протягом цього та минулого року благодійники надали гуманітарну допомогу десяткам тисячам цивільних мешканців Донецької області. Люди отримали продуктові набори, пічки-буржуйки, генератори, будівельні матеріали для відновлення інфраструктури.

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