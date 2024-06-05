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Благодійний Фонд братів Мкртчан передав громадам Донецької області гуманітарний вантаж

Фото: благодійний Фонд братів Мкртчан передав громадам Донецької області гуманітарний вантаж (пре-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У Донецьку область прибула чергова партія благодійної допомоги від Благодійного фонду братів Мкртчан. У складі вантажу – дитяче харчування, лікарняні ліжка з матрацами, медичне обладнання для діалізу, інвалідні візки та реабілітаційне обладнання, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів, велика партія вогнегасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як йдеться в повідомленні, усе це призначено мешканцям громад Донецької області в рамках співпраці Фонду та Донецької облдержадміністрації.

Протягом трьох років Благодійний фонд братів Мкртчан допомагає мешканцям та громадам прифронтових областей. Цивільні мешканці отримують продуктові набори, засоби гігієни та бутильовану питну воду.

Для відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури фонд придбав та передав будівельні матеріали, енергетичне обладнання, медичні заклади Донеччини отримують машини швидкої допомоги, технічне оснащення та медикаменти.

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Донецька областьГуманітарна допомога