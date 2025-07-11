Благодійники звинуватили АРМА в дискримінації під час конкурсу на управителя санаторію "Жовтень"

Міжнародний благодійний фонд "Реабілітаційний центр "Шпиталь Майдану" та Благодійна організація "Реабілітаційний центр "Спіріт" заявили про дискримінацію. Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перешкоджає створенню центра реабілітації для військових і цивільних на базі санаторія "Жовтень" у Конча-Заспі під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Цензор ".

Як пише видання, про це свідчать подані МБФ "РЦ "Шпиталь Майдану" та БО "РЦ "Спіріт" у системі Prozorro, скарги до Антимонопольного комітету України на те, що АРМА обмежило конкуренцію та встановило дискримінаційні вимоги в тендерній документації,яка визначає умови обрання управителя майнового комплексу санаторій "Жовтень".

Історія питання

Перший тендер АРМА оголосило 2 червня 2025 року. Участь у ньому взяли лише дві компанії, дії яких, за даними ЗМІ, були узгоджені між собою, а їхні зв’язки вели до одеського бізнесмена Бориса Кауфмана та львівського Ігоря Кривецького.

Після медійного розголосу передача "Жовтня" була призупинена, однак від планів змінити управителя АРМА не відмовилося.

Новий конкурс - ті ж умови

Вже 1 липня Агентство знову оголосило тендер, зберігши умови, які, за словами заявників, "заточені" під лояльних учасників. Зокрема, під групу компаній "Едем Медікал", що також пов’язується з Ігорем Кривецьким.

Цікаво, що група компаній "Едем Медікал" Ігоря Кривецького відповідає названим кваліфікаційним критеріям та іншим дискримінаційним вимогам, які Агентство виписало у тендерній документації. І це при тому що ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", яке більше 30 років організовувало роботу санаторію "Жовтень", не відповідає визначеним АРМА кваліфікаційним вимогам.

Так само, цим вимогам не відповідають всі санаторно-курортні заклади України, а також 2 408 підприємств, які ведуть бізнес за КВЕД 86.10 "Діяльність лікарняних закладів" та 2 348 підприємств, що працюють за КВЕД 86.21 "Загальна медична практика" (не рахуючи компанії з групи "Едем Медікал").

"Також цим стандартам не відповідають і 472 загальнонаціональні реабілітаційні центри, інформація про які міститься на єдиному онлайн-порталі "Реабілітаційна платформа України", створеному за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства у справах ветеранів України, Національної служби здоров’я України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю", - констатують журналісти.

Схема "Консорціум"

Автори роблять висновок, що АРМА готується застосувати схему "Консорціум", суть якої до цього пояснив у своєму розслідуванні журналіст Михайло Ткач - про людей з близького оточення віце-прем’єрки Ольги Стефанішоної, які створили Консорціум, який отримав в управління Будинок профспілок у Києві, найбільшого в Україні виробника ягід на Житомирщині, торговельний центр на Франківщині та інші активи.

"Цю схему АРМА застосовує коли після штучного звуження кола потенційних учасників торгів взагалі нікого не залишається, ні своїх, ні чужих", - йдеться в статті.

Тоді, як пояснюють журналісти, беруться декілька компаній, кожна з яких відповідає різним кваліфікаційним критеріям, об’єднують їх у Консорціум і так отримують учасника який начебто підходить по всім вимогам тендерної документації.

Своєю чергою представники благодійних організацій - Міжнародний благодійний фонд "Реабілітаційний центр "Шпиталь Майдану" та Благодійна організація "Реабілітаційний центр "Спіріт" - наголошують, що прагнули не комерційного використання санаторію, а його перетворення на потужний центр медичної реабілітації.

Вони закликають громадськість та державні органи не допустити подальшої дискримінації.