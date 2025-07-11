Благотворители обвинили АРМА в дискриминации во время конкурса на управляющего санатория "Жовтень"

Международный благотворительный фонд "Реабилитационный центр "Госпиталь Майдана" и Благотворительная организация "Реабилитационный центр "Спирит" заявили о дискриминации. Государственное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) препятствует созданию центра реабилитации для военных и гражданских на базе санатория "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Цензор ".

Как пишет издание, об этом свидетельствуют поданные МБФ "РЦ "Госпиталь Майдана" и БО "РЦ "Спирит" в системе Prozorro, жалобы в Антимонопольный комитет Украины на то, что АРМА ограничило конкуренцию и установило дискриминационные требования в тендерной документации, которая определяет условия избрания управляющего имущественного комплекса санаторий "Жовтень".

История вопроса

Первый тендер АРМА объявило 2 июня 2025 года. Участие в нем приняли только две компании, действия которых, по данным СМИ, были согласованы между собой, а их связи вели к одесскому бизнесмену Борису Кауфману и львовскому Игорю Кривецкому.

После медийной огласки передача "Жовтня" была приостановлена, однако от планов сменить управляющего АРМА не отказалось.

Новый конкурс - те же условия

Уже 1 июля Агентство снова объявило тендер, сохранив условия, которые, по словам заявителей, "заточены" под лояльных участников. В частности, под группу компаний "Эдем Медикал", что также связывается с Игорем Кривецким.

Интересно, что группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого соответствует названным квалификационным критериям и другим дискриминационным требованиям, которые Агентство выписало в тендерной документации. И это при том, что ООО "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница", которое более 30 лет организовывало работу санатория "Жовтень", не соответствует определенным АРМА квалификационным требованиям.

Так же, этим требованиям не соответствуют все санаторно-курортные учреждения Украины, а также 2 408 предприятий, которые ведут бизнес по КВЭД 86.10 "Деятельность больничных учреждений" и 2 348 предприятий, работающих по КВЭД 86.21 "Общая медицинская практика" (не считая компании из группы "Эдем Медикал").

"Также этим стандартам не соответствуют и 472 общенациональные реабилитационные центры, информация о которых содержится на едином онлайн-портале "Реабилитационная платформа Украины", созданном при содействии Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Национальной службы здоровья Украины, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью", - констатируют журналисты.

Схема "Консорциум"

Авторы делают вывод, что АРМА готовится применить схему "Консорциум", суть которой до этого объяснил в своем расследовании журналист Михаил Ткач - о людях из близкого окружения вице-премьера Ольги Стефанишоной, которые создали Консорциум, получивший в управление Дом профсоюзов в Киеве, крупнейшего в Украине производителя ягод на Житомирщине, торговый центр на Франковщине и другие активы.

"Эту схему АРМА применяет когда после искусственного сужения круга потенциальных участников торгов вообще никого не остается, ни своих, ни чужих", - говорится в статье.

Тогда, как объясняют журналисты, берутся несколько компаний, каждая из которых соответствует различным квалификационным критериям, объединяют их в Консорциум и так получают участника, который якобы подходит по всем требованиям тендерной документации.

В свою очередь представители благотворительных организаций - Международный благотворительный фонд "Реабилитационный центр "Госпиталь Майдана" и Благотворительная организация "Реабилитационный центр "Спирит" - отмечают, что стремились не к коммерческому использованию санатория, а его превращение в мощный центр медицинской реабилитации.

Они призывают общественность и государственные органы не допустить дальнейшей дискриминации.