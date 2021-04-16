ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Благодаря высоким технологиям фарма развивается чрезвычайно быстрыми темпами, - Шимкив

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 12:03
Благодаря высоким технологиям фарма развивается чрезвычайно быстрыми темпами, - Шимкив Фото: Дмитрий Шимкив (прес-служба)
Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая отрасль является одним из лидеров инновационных процессов в мире. Однако это было бы невозможно без активного применения hi-tech на всех этапах - от разработки и исследований препарата и до бизнес-процессов в компаниях в целом, что в конечном итоге повышает доступность лекарственных средств.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив во время конференции Европейской бизнес-ассоциации "День инноваций".

По его словам, благодаря развитию технологий скорость инновационных процессов в фармацевтике выросла в разы. В качестве примера Шимкив привел компанию Moderna, ученые которой смогли быстро провести секвенирование мРНК при разработке вакцины от COVID-19.

"Компания Moderna всего за 2 дня провела секвенирование мРНК вакцины. Конечно, потом происходили процессы тестирования, клинических исследований и прочее. Но первый этап был очень быстро преодолен именно благодаря новым технологиям. В дальнейшем это позволит ученым модифицировать вакцину в течение всего срока ее использования", - отметил Шимкив.

Благодаря высоким технологиям фарма развивается чрезвычайно быстрыми темпами, - Шимкив

Во время конференции Европейской бизнес-ассоциации "День инноваций" (фото: пресс-служба)

Говоря об украинской фарме, он отметил, что применение высоких технологий позволит оптимизировать производство и бизнес-процессы таким образом, чтобы снизить себестоимость препаратов для конечного потребителя.

"Если говорить об Украине - это создание генерических препаратов с доказанной биоэквивалентностью оригинальным препаратам. Это инновации, связанные с комбинированными препаратами, когда пациент принимает не десять таблеток, а одну, и один раз в день, а не несколько. Это и есть один из многочисленных инновационных процессов, которые происходят в генерической фарме. Инновации должны присутствовать во всех процессах. Сегодня компания, которая не занимается инновациями, ​​мертва, она не может двигаться дальше. Поэтому инновации пронизывают все аспекты деятельности "Дарницы" и позволяют нам оптимизировать процессы с точки зрения безопасности, непрерывности, киберзащиты, обработки данных и быстрого принятия решений, - добавил Шимкив.

Напомним, "Дарница" ежегодно инвестирует в разработки и исследования более 10% валового дохода. Всего компания инвестировала в инновационное развитие более 235 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Дарница Дмитрий Шимкив фармацевтические компании
NEWS
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса